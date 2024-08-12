Больше 8 тысяч организаций Самарской области выбрали электронный документооборот при работе с «ЭнергосбыТ Плюс»

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С начала 2024 года 534 организации и предприятия региона, являющихся клиентами Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В целом сегодня более 8300 компаний Самарской области используют данную систему при взаимодействии с энергетиками.

Ключевые преимущества электронного документооборота - это экономия времени на обработку информации, экономия средств на бумагу и печать, бессрочное хранение, быстрый поиск по фильтрам. ЭДО ведется через системы «СБиС» и «Диадок».

«Мы заботимся об экологии и призываем клиентов поддержать эту инициативу. Использование электронного документооборота позволяет все возникающие вопросы решать дистанционно, исключая необходимость посещения офисов обслуживания», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Для заключения договора через ЭДО достаточно отправить через Личный кабинет удобного для клиента оператора электронного документооборота в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов. Подробнее об онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/.