Более полумиллиарда рублей должны за воду и канализацию самарские УК, ТСЖ, ЖСК

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Все добросовестные плательщики оплачивают услуги одинаково, неплательщики нарушают правила оплаты по-своему. Среди абонентов «РКС-Самара» есть неплательщики УК, ТСЖ, ЖСК, которые ни разу не оплачивали потребленные услуги водоснабжения и водоотведения. Например, ООО УК «Элитный район» с момента создания не оплачивает услуги на общедомовые нужды и не выходит на связь, долгов «элита» накопила почти на 400 тысяч рублей.

Есть компании, которые не перечисляют деньги за своих жильцов (ТСЖ «Металлург» - долг 927 419,98 руб, ТСЖ «Тихая гавань-1» - долг 596 499,91 руб, и др). Другие, чтобы облегчить себе жизнь, перешли на прямые расчеты и успокоились, продолжают копить долги за содержание общего имущества (ТСН «Город Мира» - долг 3 174 151,82 руб, ООО «УК «СЕРВИС» - долг 2 030 830,81 руб и др).

В своем роде уникальна компания ООО «Региональный ЖКХ-сервис» с задолженностью в 693 887,82 руб, которая худо-бедно оплачивает услуги текущего года, а за предыдущие года расплачивается только по исполнительным листам, тем самым тратя время «РКС-Самара» и судов и деньги налогоплательщиков.

Мелкие компании с небольшими суммами начислений доставляют не меньше хлопот. Общая задолженность таких компаний сейчас составляет более 10 миллионов рублей.

К каждой категории должников специалисты «РКС-Самара» вынуждены искать свои подходы и методы воздействия. Уже были задействованы световые проекторы, пирамиды, громкоговорители, отключали офисы от ресурсов. «РКС-Самара» регулярно приглашают руководителей компаний-должников на комитет по дебиторской задолженности, где вместе предлагают найти выход из сложившейся ситуации. Кто-то пользуется этой возможностью для блага жителей, кто-то игнорирует, а кто-то продолжает обманывать ресурсоснабжающую организацию.



