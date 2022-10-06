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Более 69% жилых домов Самарской области подключили к теплу

6 октября 2022 13:14
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Более 69% жилых домов Самарской области подключили к теплу

Также отопление подано более 80% соцобъектов. Об этом рассказал министр ЖКХ и энергетики региона Александр Мордвинов в прямом эфире из ЦУР Самарской области.


«На сегодняшний момент у нас есть система мониторинга, - говорит Александр Мордвинов. - Мы дважды в день делаем срез по каждому муниципалитету - в 10 утра и в пять вечера. Так мы понимаем, как идет процесс и контролируем его. От момента пуска тепла до того, как батарея станет горячей, может пройти около 10 дней. Где-то завоздушилось, где-то авария произошла, есть различные факторы. Работу по подключению отопления мы продолжаем». 
В этом году отопительный сезон в Самарской области начался раньше обычного. По нормативам тепло в дома дают только тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Пока в регионе стоит более теплая погода. Но несмотря на это батареи в домах уже потеплели. 


Это стало возможным благодаря масштабным работам по подготовке к отопительному сезону. За лето специалисты провели полную инспекцию теплосетей. А это практически 3,5 тысячи км. 46 км труб заменили. Проверили и водопроводные и канализационные сети - 12 тысяч км. Из них переложили 27 км.


Всего на подготовку к отопительному сезону ресурсоснабжающие организации израсходовали 8,8 млрд рублей. Это и перекладка теплотрасс, и модернизация существующих котельных, и строительство новых. 
«Из года в год мы наращиваем темп по строительству, модернизации и реконструкции теплоисточников, то есть котельных, - отмечает министр. - В прошлом году 11 котельных построили, модернизировали либо реконструировали. В этом году уже 13. Но здесь нужно обратить внимание не на количество котельных, а на объем мощности, которые они выдают. Если новые и модернизированные в прошлом году котельные выдавали совокупную мощность 16,5 мегаватт, то котельные в текущем году дают в общей сложности уже 174 мегаватта. То есть мощности, которые мы в этом году построили/модернизировали в 10 раз больше того, что мы построили в прошлом году». 
Увеличивается и число инвестиционных программ. По словам министра, это дает свои видимые результаты. Из года в год уменьшается число порывов на теплосетях, подготовка к отопительному сезону происходит быстрее. Так, в этом году все теплоисточники были готовы уже к 1 сентября.  

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