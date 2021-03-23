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Более 3500 жителей Самары получили предупреждения о возможной приостановке подачи электроэнергии за неуплату

23 марта 2021 14:39
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Каждый из этих неплательщиков не оплачивал свое потребление энергии более 2 месяцев и накопил долг свыше 2500 рублей. 

В феврале 2021 г. более 3500 жителей Самары получили предупреждения о возможном введении приостановки подачи электроэнергии за неуплату.  Каждый из этих неплательщиков не оплачивал свое потребление энергии более 2 месяцев и накопил долг свыше 2500 рублей. 

Часть из неплательщиков после оповещения погасила свои долги. Прочих должников АО «Самарагорэнергосбыт» убедительно просит не доводить дело до приостановки энергоснабжения или визита судебных приставов.  Для возобновления энергоснабжения помимо погашения долга, неплательщикам придется дополнительно возместить расходы, связанные с возобновлением электроснабжения.  Самовольное несанкционированное включение энергии наказывается штрафом в размере 10-кратной оплаты по нормативу потребления.

В минувшем году существовал мораторий, который приостанавливал введение ограничений и начисление пени по оплате коммунальных услуг. Однако его действие завершилось в начале 2021 года.  Обязанность оплачивать энергию в срок распространяется на каждого пользователя данной услуги.

В случае форс-мажора и временного отсутствия средств потребитель энергии может заключить с Самарагорэнергосбытом соглашение о временной реструктуризации задолженности. Однако дальнейшее желание потребителя бесплатно пользоваться электроэнергией может привести к введению приостановки подачи услуги и судебному истребованию долга с наложением ареста на банковские счета должника и передачи информации о нем в Бюро кредитных историй, передает пресс-служба «Самарагорэнергосбыт». 

 

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