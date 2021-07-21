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Более 136 тысяч абонентов «РКС-Самара» пользуются сервисом «Личный кабинет»

21 июля 2021 10:43
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Более 136 тысяч абонентов «РКС-Самара» пользуются сервисом «Личный кабинет»

За расходами лучше следить из кабинета - личного. Личный кабинет - это круглосуточный дистанционный сервис, которым можно пользоваться в любой точке, где есть интернет. Одно из главных преимуществ – оплата услуг водоснабжения и водоотведения без комиссий и очередей, в любое время суток. Кроме того, здесь можно внести показания счётчиков, задать вопрос через Виртуальную приёмную, отследить историю начислений.

Всё больше абонентов «РКС-Самара» становятся пользователями «Личного кабинета». Сейчас их более 136 тысяч. 

Также оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии можно через Газпромбанк, Почта Банк, Почту России и другие каналы, указанные здесь.

Теги: водоснабжение личный кабинет РКС-Самара сервисы

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