Более 100 тысяч абонентов проверили специалисты «Газпром межрегионгаз Самара» 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школу планируется построить с использованием механизма концессионного соглашения, инвестор определен.
Уже в этом году в селе Лопатино начнется строительство школы на 1500 мест
Во всех лесничествах на территории Самарской области.
В  Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств
Региональный координатор проекта «Детский спорт» Роман Балтер продемонстрировал Елене Владимировне тренировку команды детского футбольного клуба «Крылья мечты».
Балтер: «Мои предложения по совершенствованию механизма государственно-частного партнерства в спорте нашли поддержку у Елены Шмелевой»
В этой встрече смогут принять участие все футболисты, кроме Дениса Якубы и Дмитрий Прищепы, которые продолжают восстановление от повреждений.
"Крылья Советов" отправились в Тулу на матч с "Арсеналом"
В 2021 году «Т Плюс» продолжит масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре.
«Т Плюс» выполнит замену теплосети под четырьмя улицами в Самаре
Под контактную линзу попала опасная инфекция, которая активно развивалась и могла привести к тяжелым последствиям – потере глаза.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение пациенту после перенесенной инфекции глаза
На шести объектах работы уже закончены.
В 2021 году в Хворостянском районе новый вид приобретут семь общественных пространств
Поставлен рыболовецкий рекорд 2021 года Самарской области
Поставлен рыболовецкий рекорд 2021 года Самарской области
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.04
EUR 86.46
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Более 100 тысяч абонентов проверили специалисты «Газпром межрегионгаз Самара» 

6 августа 2021 14:24
179
По итогам проверок выявлено 247 нарушений.

В ходе плановых осмотров специалисты «Газпром межрегионгаз Самара» проверили абонентов на предмет безопасной эксплуатации газового оборудования. На 1 июля 2021 года проверено более 100 тысяч абонентов Самарской области.

По итогам проверок выявлено 247 нарушений. Наиболее частые – это срыв пломбы, остановка счетного механизма, нарушения пропускной способности счетчика газа. 

Согласно законодательству, при выявлении сбоев в работе измерительного оборудования объем газа начисляется по нормативу с момента проведения последней проверки до момента устранения нарушения (но не более, чем за 6 месяцев). Так, семья из трех человек, проживающая в доме площадью 100 кв. м с газовой плитой и газовым отоплением, получит доначисление от 5 743 рублей за каждый месяц.

«Нарушение эксплуатации газового оборудования может привести к очень серьезным последствиям. Самое малое – это материальные потери, если речь идет о вмешательстве в работу измерительных приборов. А в случае нарушения правил эксплуатации любого другого газового оборудования, незаконных врезок и т.п. речь уже идет о жизни и здоровье людей. К сожалению, не все об этом задумываются, хотя мы говорим об этом постоянно», - отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

 

Фото:   пресс-служба «Газпром межрегионгаз Самара»

Теги: газ проверки специалисты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сумма задолженности составила 67,5 млн рублей.
06 августа 2021, 14:17
С начала года в Самарской области от газа отключили 1347 неплательщиков
Сумма задолженности составила 67,5 млн рублей. ЖКХ
167
Сбербанк и «Газпром межрегионгаз Самара» упростили передачу показаний счетчиков
05 августа 2021, 13:42
Сбербанк и «Газпром межрегионгаз Самара» упростили передачу показаний счетчиков
Система проанализирует введенные данные на корректность и предупредит, если введено слишком большое значение. Финансы и Банки
794
Тема непрерывного профессионального развития для преподавательского сообщества очень актуальна, но пока нет понятной системы получения новых навыков и знаний.
26 июля 2021, 15:28
Самарские специалисты подготовят предложения по модернизации образовательного процесса
Тема непрерывного профессионального развития для преподавательского сообщества очень актуальна, но пока нет понятной системы получения новых навыков и знаний. Общество
814

В центре внимания
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием. 
6 августа 2021  14:10
Дмитрий Азаров и Елена Шмелева встретились с призёрами Олимпийских игр 2020
140
В Самаре снова перекроют ряд дорог
6 августа 2021  13:37
В Самаре снова перекроют ряд дорог
236
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
6 августа 2021  13:18
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
272
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 августа 2021  12:41
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
211
Аномальная жара вернется в Самарскую область
6 августа 2021  12:23
Аномальная жара вернется в Самарскую область
214
Весь список