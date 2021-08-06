Более 100 тысяч абонентов проверили специалисты «Газпром межрегионгаз Самара» 

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В ходе плановых осмотров специалисты «Газпром межрегионгаз Самара» проверили абонентов на предмет безопасной эксплуатации газового оборудования. На 1 июля 2021 года проверено более 100 тысяч абонентов Самарской области.

По итогам проверок выявлено 247 нарушений. Наиболее частые – это срыв пломбы, остановка счетного механизма, нарушения пропускной способности счетчика газа.

Согласно законодательству, при выявлении сбоев в работе измерительного оборудования объем газа начисляется по нормативу с момента проведения последней проверки до момента устранения нарушения (но не более, чем за 6 месяцев). Так, семья из трех человек, проживающая в доме площадью 100 кв. м с газовой плитой и газовым отоплением, получит доначисление от 5 743 рублей за каждый месяц.

«Нарушение эксплуатации газового оборудования может привести к очень серьезным последствиям. Самое малое – это материальные потери, если речь идет о вмешательстве в работу измерительных приборов. А в случае нарушения правил эксплуатации любого другого газового оборудования, незаконных врезок и т.п. речь уже идет о жизни и здоровье людей. К сожалению, не все об этом задумываются, хотя мы говорим об этом постоянно», - отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Самара»