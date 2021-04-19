Более 10 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в СО отказались от бумажных квитанций 

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Свыше 10 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области отказались от бумажных квитанций и получают их на электронную почту, не дожидаясь курьеров. Переход самарцев на электронный документооборот осуществляется в рамках акции «Экодесант».

Энергетики напоминают, что для рассылки счетов-фактур и квитанций каждый месяц компании требуется 90 тонн бумаги, а это более 5 тысяч деревьев. Переходя на онлайн-сервисы, каждый клиент помогает сохранить деревьям жизнь.

«От бумажных квитанций отказываются как жители города, так и организации. На сегодняшний день порядка 8 тысяч клиентов – юридических лиц, заинтересованных в сбережении природы и сохранении здоровья сотрудников, уже используют электронный документооборот, а также передают показания приборов учета онлайн на сайте компании и в личном кабинете. Дистанционный формат работы с энергокомпанией позволяет оперативно и безопасно решить все вопросы», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Также в рамках акции «Экодесант» Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» установил в офисах обслуживания боксы для сбора батареек. Сейчас контейнеры для их приема размещены по двум адресам в Самаре - Маяковского, 15 и Революционная, 101 б. В дальнейшем элементы питания будут переданы в специализированную организацию для последующей переработки. Таким образом компания предлагает клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды.