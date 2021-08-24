Более 1 200 самарцев получили уведомление о тампонировании канализации за долги перед «РКС-Самара»

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Всего самарцам в 2021 году направили 1 238 персональных уведомлений об отключении от системы водоотведения. Многие после получения таких уведомлений оплатили квитанции, а 164 квартиры с общим долгом перед «РКС-Самара» в 3 835 960 рублей остались без канализации.

Это самые злостные неплательщики, которые длительное время не оплачивали квитанции и не выходили на связь с поставщиком ресурсов для урегулирования ситуации. На некоторых из них уже имеются исполнительные листы или судебные приказы.

Подключиться вновь к услуге водоотведения можно будет только после полной оплаты долга и стоимости работ по тампонированию/растампонированию. А это, в зависимости от сложности, от 5 до 20 тысяч рублей.

Напоминаем, что теперь персональные уведомления об отключении – процедура необязательная. Для предупреждения должника об отключениях достаточно уведомления, включенного в текст платежного документа.