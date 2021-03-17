Беда, о которой предупреждали: в Самаре ребенок упал в канализационный колодец

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16 марта около 16:00 в Самаре на ул. Тихвинская, 24 произошёл несчастный случай: мальчик дошкольного возраста упал в канализационный колодец, с которого была украдена крышка. Его мама, пытаясь помочь, прыгнула за ним. Женщина и ее сын сейчас находятся под наблюдением врачей, «РКС-Самара» окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.

Последний раз плановый осмотр колодца рабочими «РКС-Самара» проводился в январе 2021 года. 17 февраля здесь устраняли засор, крышка была на месте, колодец находился в рабочем состоянии. 16 марта оказалось, что украдена крышка не только с этого колодца, но и с трех тепловых камер, находящихся рядом. Это означает только одно: на данном участке одновременно были похищены все крышки, которые попались на глаза преступникам.

По состоянию на сегодня, утро 17 марта, все колодцы и тепловые камеры закрыты. Подано заявление в правоохранительные органы о розыске злоумышленников, по чьей вине произошёл несчастный случай.

В Самаре более 70 000 канализационных и водопроводных колодцев. Ещё примерно столько же – других инженерных коммуникаций. Специалисты должны проверять каждый колодец не реже одного раза в два месяца, и в «РКС-Самара» этого правила придерживаются неукоснительно. Однако от воровства это не спасает.

Нельзя у каждого колодца поставить по охраннику. Остановить воровство крышек можно только одним способом: пресечь сбыт, на законодательном уровне запретить приём в лом крышек колодцев даже в разбитом виде. «РКС-Самара» неоднократно говорили об этом на всех уровнях, обращалась к общественности и органам власти с открытым письмом. Однако ситуация не сдвинулась с места, а значит трагедия может повториться в любой момент.



