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Базовый центр обучения Т Плюс будет готовить энергетиков на новом тренажере

15 февраля 2022 10:44
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Базовый центр обучения Т Плюс будет готовить энергетиков на новом тренажере

Эксперты Самарского учебно-курсового комбината (базовый центр обучения ПАО «Т Плюс») протестировали тренажер 3К4Т с новым модулем турбины Р-50-130/13. Это компьютерный симулятор работы турбоагрегата. Он моделирует работу агрегата, процессы его запуска и остановки, нештатные ситуации, что позволяет специалистам приобрести практический опыт реагирования.

Компьютерный тренажер создали ведущие разработчики программного обеспечения для энергетической отрасли специально по заказу ПАО «Т Плюс». Следующим этапом программу дополнят моделью водогрейного котла ПТВМ-100, после чего создадут полную цифровую копию основного оборудования Самарской ТЭЦ.

«Создание цифровых моделей агрегатов ТЭЦ и ГРЭС позволяет создавать для сотрудников, проходящих тестирование, уникальные ситуации, которые невозможно реализовать на действующем оборудовании. Это помогает более эффективно организовать процесс обучения специалистов энергетической отрасли», - отметил директор Самарского учебно-курсового комбината ПАО «Т Плюс» Иван Агриков.

Теги: Т ПЛЮС

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