Банки раскритиковали идею об отмене комиссий за оплату ЖКУ

180

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) негативно отозвался на законопроект "Единой России", запрещающий банкам, платежным агентам и "Почте России" взимать с клиентов комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Финансовые организации видят в этой инициативе риски, поскольку из-за отмены комиссий за ЖКУ они будут вынуждены оптимизировать бизнес-процессы. Следствием этого станет ухудшение условий обслуживания клиентов, утверждают представители банковского сектора.

В частности, в финорганизациях опасаются, что сократится существующая платежная инфраструктура и снизится доступность услуг по приему платежей. А банкам придется снизить проценты по вкладам, повысить их по кредитам и увеличить тарифы по другим финансовым услугам, чтобы покрыть расходы на обслуживание платежей за ЖКУ.

При этом в НСФР поддержали отмену таких комиссий для пенсионеров и льготников.

Отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ для населения предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2020 году. Банки и тогда выступали против инициативы, предупреждая о рисках. Документ приняли в первом чтении, но с тех пор его обсуждение прекратилос, пишет Смотрим.