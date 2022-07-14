«Азбука онлайна»: каждый клиент «ЭнергосбыТ Плюс» может получить информацию по онлайн-сервисам

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В офисах обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» началась трансляция тематических слайдов о порядке перехода на электронную квитанцию. В рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна» каждый клиент может получить основную информацию по онлайн-сервисам, а сотрудники энергокомпании помогут с навигацией по официальному сайту.

Проект «Азбука онлайна» призван улучшить качество обслуживания клиентов и популяризировать дистанционные сервисы компании. В частности, на мониторах в залах офисов обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани транслируются инструкции, которые доступно разъясняют последовательность действий для перехода на электронную квитанцию. Данный сервис позволяет оперативно получать платежный документ и производить оплату, не выходя из дома.

«С помощью этого проекта мы стараемся объяснить нашим клиентам, среди которых много пожилых граждан, что онлайн-сервисы – это просто и удобно. Многие операции, ради которых прежде нужно было обращаться в офисы, теперь можно быстро провести из дома», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно ознакомиться на официальном сайте. Также клиенты могут воспользоваться приложением «Мобильный личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс». QR код для скачивания: