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Автопарк «Т Плюс» в Самарской области пополнили 16 новых автомашин в 2023 году

5 октября 2023 21:24
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В их числе погрузчики, авторемонтные мастерские, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.

В 2023 году ПАО «Т Плюс» приобрел 16 единиц автотранспорта для Самарского филиала компании. В числе новых приобретений – погрузчики, авторемонтные мастерские, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.

В частности, в автопарк «Т Плюс» поступили две водоотливные установки на базе трактора «Беларус», используемые для устранения дефектов на теплосетевых коммуникациях, и один полуприцеп УЗСТ, оснащенный кониками для перевозки труб. Также закуплены две мобильные мастерские на базе автомобиля «ГАЗ», укомплектованные оборудованием и инвентарем для проведения различного рода ремонтно-восстановительных, сварочных и монтажных работ. Данная техника будет использоваться теплосетевыми предприятиями «Т Плюс» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Обеспечивает автотранспортные перевозки, выполнение подъемных и дорожно-строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы «Т Плюс» в регионах присутствия АО «ЮНИС» – дочерняя компания ПАО «Т Плюс». Волжский филиал является одним из крупнейших региональных подразделений компании «ЮНИС». В его штате трудится 657 сотрудников, а автопарк насчитывает более 580 единиц техники.

«Мы регулярно обновляем автопарк, чтобы обеспечить всем необходимым транспортом подразделения энергокомпании. Новая спецтехника и опытные сотрудники транспортного предприятия помогут энергетикам региона качественно и в срок выполнить любую производственную задачу», – отметил директор Волжского филиала АО «ЮНИС» Олег Добровольский.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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