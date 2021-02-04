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АО «Энергосбыт Плюс» направил должникам Самарского региона цветные квитанции

4 февраля 2021 16:29
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Маркировка цветом призвана предупредить недобросовестных клиентов о том, что в ближайшее время энергетики намерены взыскать задолженность через суд.

Около 20 тысяч клиентов-должников Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках акции «Внимание! Должник!» получили красные и желтые квитанции за тепло, отпущенное в январе 2021 года. Маркировка цветом призвана предупредить недобросовестных клиентов о том, что в ближайшее время энергетики намерены взыскать задолженность через суд.

Так, в адрес 13 тысяч горожан были направлены желтые квитанции. Данная группа клиентов до сих пор не оплатила тепло, полученное в декабре прошлого года. У этих жителей региона еще остается возможность урегулировать свои взаимоотношения с энергокомпанией в досудебном порядке.

Свыше 6 тысяч жителей региона, накопившие около 40 млн рублей долга за тепло, получили красные квитанции. Данная маркировка означает, что в ближайшее время энергетики планируют использовать в отношении этой группы неплательщиков все возможные инструменты – от получения судебного приказа и снятия средств с зарплатных карт до конфискации имущества. Для урегулирования взаимоотношений с энергокомпанией им необходимо погасить свой долг за три месяца – ноябрь, декабрь 2020 года и январь 2021 года.

«Скорейшее погашение накопленной задолженности позволит нашим клиентам избежать рисков встречи с судебными приставами. Напомнить о критическом положении по оплатам за тепло призвана цветная маркировка наших квитанций за январь», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Узнать о наличии задолженности за тепло можно в личном кабинете или на официальном сайте https://samara.esplus.ru/.

 

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