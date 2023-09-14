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Алексей Кузьмицкий провел окружное совещание по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионах ПФО к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.
Алексей Кузьмицкий: в осенне-зимний период необходимо обеспечить гражданам гарантированное и качественное предоставление коммунальных услуг
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Алексей Кузьмицкий: в осенне-зимний период необходимо обеспечить гражданам гарантированное и качественное предоставление коммунальных услуг

14 сентября 2023 17:06
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Алексей Кузьмицкий провел окружное совещание по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионах ПФО к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

12 сентября 2023 года заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий провел окружное совещание по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионах ПФО к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие представители Минстроя России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МЧС России, Ростехнадзора, Национального центра «ЖКХ Контроль», а также руководители органов исполнительной власти, курирующие вопросы жилищно-коммунального хозяйства, главные федеральные инспекторы.

От органов исполнительной власти Самарской области в работе окружного совещания принял участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Мордвинов. 

Открывая совещание, Алексей Кузьмицкий отметил, что в ближайшее время во всех регионах округа, начиная с социальных учреждений (детские сады, школы, больницы), уже стартует отопительный сезон, несмотря на продолжающуюся работу по подготовке к зиме. «В регионах округа планы-графики работ разработаны с учетом аварийных ситуаций предыдущего отопительного периода. При этом темпы подготовки по большинству параметров по округу несколько выше показателей аналогичного периода прошлого года», – заявил Алексей Кузьмицкий.

Регионы округа доложили о проводимой работе и сообщили о достаточно высокой степени готовности жилищного фонда, котельных и коммунальных сетей к предстоящему отопительному периоду.

В ходе обсуждения участниками совещания отмечены сохраняющиеся проблемы физического износа коммунальной инфраструктуры, а также задолженности потребителей за топливно-энергетические ресурсы, в том числе бюджетных организаций.

Алексей Кузьмицкий обратил внимание представителей регионов на необходимость активизации работы по привлечению в сферу ЖКХ частных инвестиций, в том числе путем передачи объектов в концессию, а также принятию исчерпывающих мер по повышению платежной дисциплины.

«При этом в своей работе профильным органам власти крайне важно ориентироваться на обратную связь от населения, постоянно и своевременно реагировать на обозначаемые гражданами проблемы в сфере ЖКХ», – отметил Алексей Кузьмицкий.

Заместитель полпреда также акцентировал внимание участников совещания на необходимость принятия исчерпывающих мер для получения всеми потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями и муниципальными образованиями в целом в установленные сроки паспортов готовности к отопительному периоду.

«На завершающей стадии подготовки к осенне-зимнему периоду на контроле органов власти должен быть каждый объект и полное понимание, какие есть зоны риска и какое количество граждан в них находится, чтобы обеспечить принятие исчерпывающих мер в целях своевременной паспортизации всех муниципальных образований», – сказал Алексей Кузьмицкий.  

По итогам состоявшегося обсуждения руководителям органов исполнительной власти во взаимодействии с органами местного самоуправления поручено обеспечить выполнение графиков окончания необходимых ремонтно-профилактических работ по подготовке объектов ЖКХ, нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов, а также своевременные расчеты за текущие поставки топливно-энергетических ресурсов и погашение задолженности предприятий ЖКХ и бюджетных потребителей, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:    пресс-служба ПФО

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