Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, 7 июля, в эфир выйдет очередной выпуск программы «Главная тема» - в 20:00.
«Главная тема»: на связи с губернатором вся Самарская область
Мало сделать ремонт, нужно дать зданию вторую жизнь, вновь включить его в городское пространство, а для этого необходимо привлекать бизнес.
Дмитрий Азаров с представителями движения «Том Сойер Фест» обсудил перспективы развития исторического центра Самары
Дебетовая бизнес-карта позволяет оплачивать покупки в интернете, рассчитываться с контрагентами, оплачивать представительские, хозяйственные и другие расходы бизнеса.
В первом полугодии 2021 года пользователей бизнес-карты Сбербанка стало больше на 20% 
Ее победители получат от энергокомпании подарки для отдыха на природе.
Акция «На дачу без долгов!» ставит рекорды по сборам просроченной задолженности за тепло
Санобработка мест общего пользования – часть борьбы с пандемией.
Усилен контроль санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах губернии
Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Роспотребнадзор: в Самаре работает горячая линия на тему «Туристические услуги и инфекционные угрозы за рубежом»
Сотрудники пяти компаний приняли участие в тренинге «Фабрика офисных процессов».
Самарские компании учат внедрять бережливое производство в офисных процессах
19 летний самарец Павел Белкин одержал победу на молодежном первенстве Европы по греко-римской борьбе и привез из Германии заветный кубок победителя.
Александр Живайкин: Мы продолжим создавать в регионе условия для занятий физкультурой и профессиональным спортом 
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
0.79
EUR 87.56
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Акция «На дачу без долгов!» ставит рекорды по сборам просроченной задолженности за тепло

7 июля 2021 17:57
105
Ее победители получат от энергокомпании подарки для отдыха на природе.

Свыше 5 тысяч клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре уже приняли участие в акции «На дачу без долгов!». Ее победители получат от энергокомпании подарки для отдыха на природе.

Напомним, что летняя акция стартовала 1 июня 2021 года. Главное условие для желающих принять в ней участие – отсутствие задолженности за тепло и досрочная оплата услуг «ЭнергосбыТ Плюс» за предстоящие летние месяцы. Причем от выбранного периода оплаты будет зависеть и категория подарков. Так, при оплате услуг в июне за все три летних месяца клиенты получают возможность выиграть кемпинговую мебель; при оплате в июле двух месяцев – аксессуары для активного отдыха на природе; при переводе в августе одного авансового платежа – наборы для пикника.

Новая акция «ЭнергосбыТ Плюс» уже привлекла внимание ряда клиентов, накопивших внушительные долги за полученное тепло. Так, в июне 25 жителей Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска, имеющих задолженность от 40 до 260 тысяч рублей, суммарно оплатили около 2 млн рублей. Рекордсменом стал житель Промышленного района Самары, который разово погасил 260 тысяч рублей и внес авансовый платеж за все летние месяцы. Теперь он, как и многие остальные, имеет возможность выиграть кемпинговую мебель от энергетиков.

«Участие в акциях энергокомпании – отличная возможность не только погасить долги и избежать неприятных последствий, но и получить ценный и полезный приз. Призываю всех наших клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения, и получать за это приятные бонусы», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Итоги акции «На дачу без долгов!» подводятся ежемесячно в течение всего времени акции до 15 сентября 2021 года. Подробнее о предложениях АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте компании. 

 

 

Теги: акция ЭнергосбыТ Плюс

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители региона, имеющие договор с энергокомпанией, получили возможность выиграть подарки для отдыха на природе.
03 июня 2021, 17:22
В Самарской области «ЭнергосбыТ Плюс» запустил новую акцию «На дачу – без долгов»
Жители региона, имеющие договор с энергокомпанией, получили возможность выиграть подарки для отдыха на природе. ЖКХ
818
В качестве приза - «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг.
24 мая 2021, 17:54
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить кэшбэк при оплате тепла
В качестве приза - «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг. ЖКХ
833
Среди участников будет произведен розыгрыш, победители которого смогут получить «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг.
07 мая 2021, 15:14
«ЭнергосбыТ Плюс»: самарцы  могут принять участие в акции «Плати просто!»
Среди участников будет произведен розыгрыш, победители которого смогут получить «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг. ЖКХ
844

В центре внимания
В Самарской области за сутки на 7 июля выявлены 203 заболевших коронавирусом
7 июля 2021  13:18
В Самарской области за сутки на 7 июля выявлены 203 заболевших коронавирусом
255
Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%
7 июля 2021  11:55
Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%
226
Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа
7 июля 2021  11:35
Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа
245
Здравоохранение, переселение из аварийного жилья, соцподдержка.
6 июля 2021  20:05
Дмитрий Азаров обозначил направления развития региона
492
В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений.
6 июля 2021  18:03
Завершилась надвижка первых 111 метров на мосту через реку Волга
470
Весь список