Акция «На дачу без долгов!» ставит рекорды по сборам просроченной задолженности за тепло

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Свыше 5 тысяч клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре уже приняли участие в акции «На дачу без долгов!». Ее победители получат от энергокомпании подарки для отдыха на природе.

Напомним, что летняя акция стартовала 1 июня 2021 года. Главное условие для желающих принять в ней участие – отсутствие задолженности за тепло и досрочная оплата услуг «ЭнергосбыТ Плюс» за предстоящие летние месяцы. Причем от выбранного периода оплаты будет зависеть и категория подарков. Так, при оплате услуг в июне за все три летних месяца клиенты получают возможность выиграть кемпинговую мебель; при оплате в июле двух месяцев – аксессуары для активного отдыха на природе; при переводе в августе одного авансового платежа – наборы для пикника.

Новая акция «ЭнергосбыТ Плюс» уже привлекла внимание ряда клиентов, накопивших внушительные долги за полученное тепло. Так, в июне 25 жителей Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска, имеющих задолженность от 40 до 260 тысяч рублей, суммарно оплатили около 2 млн рублей. Рекордсменом стал житель Промышленного района Самары, который разово погасил 260 тысяч рублей и внес авансовый платеж за все летние месяцы. Теперь он, как и многие остальные, имеет возможность выиграть кемпинговую мебель от энергетиков.

«Участие в акциях энергокомпании – отличная возможность не только погасить долги и избежать неприятных последствий, но и получить ценный и полезный приз. Призываю всех наших клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения, и получать за это приятные бонусы», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Итоги акции «На дачу без долгов!» подводятся ежемесячно в течение всего времени акции до 15 сентября 2021 года. Подробнее о предложениях АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте компании.