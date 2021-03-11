73 предприятия, которым доставили уведомления об отключении от водоснабжения за долги, сразу же оплатили счета

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126,9 млн рублей – общий долг юридических лиц города Самары за водоснабжение и водоотведение по итогам прошлого года. Среди должников – крупные предприятия, гостиницы, банки, небольшие магазины, частные учебные заведения, индивидуальные предприниматели.

С начала года специалисты «РКС-Самара» доставили юридическим лицам Октябрьского, Железнодорожного, Ленинского, Самарского и Куйбышевского районов 73 уведомления о наличии задолженности на общую сумму 858 740 рублей и об отключении от водоснабжения за долги.

После получения уведомлений все 73 предприятия сразу же оплатили счета от «РКС-Самара». Никто из них не спорил, не пытался скрыться. Значит, просто забыли о необходимости оплачивать воду и канализацию.

Оплату необходимо производить своевременно. Работа с должниками отвлекает сотрудников от основной деятельности, профилактических и восстановительных ремонтов.