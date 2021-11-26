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6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»

26 ноября 2021 11:30
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6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»

6 декабря 2021 года стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов». Для участия необходимо оплатить ноябрьскую квитанцию от «РКС-Самара» (включая долг, если он есть) и аванс за декабрь.  

В начале декабря жители Самары получат от ресурсоснабжающей компании не только квитанцию за ноябрь, но и авансовую квитанцию за декабрь. Это удобно для тех, кто будет участвовать в акции. Остальные смогут оплатить ее в обычном порядке, в январе 2021 года.

Каждый участник акции может выбрать сладкий подарок или скидку на оплату водоснабжения и водоотведения в размере 100 рублей. 

Получить сладкий подарок можно с 6 по 28 декабря 2021 года в центрах обслуживания клиентов, предъявив документы, подтверждающие оплату, по адресам:

  • - ул. Луначарского, д. 56
  • - ул. Советской Армии, 146
  • - пр. Металлургов, д. 56
  • - Красноглинский район: пер. Банковский, 1
  • - Куйбышевский район: ул. Бакинская, 22А

Время работы Центров обслуживания клиентов:

Будние дни: с 8:00 до 17:00.

Среда: c 08:00 до 20:00 (только ЦОК по адресу ул. Луначарского, 56).

Каждая 3я суббота месяца с 8:00 до 17:00. (ЦОК по адресам: ул. Луначарского, 56; ул. Советской Армии, 146; пр. Металлургов, д. 56).

Скидку на оплату водоснабжения и водоотведения за январь 2022 в размере 100 рублей участники Акции могут получить:

- при обращении в ЦОК с копией оплаченных квитанций за услуги водоснабжения и (или) водоотведения, свидетельствующих об оплате задолженности и оплате аванса, равного начислению за ноябрь 2021 года;

 - при направлении электронного обращения по адресу электронной почты: action@samcomsys.ru. Необходимо прикрепить документ, свидетельствующий об оплате задолженности и оплате аванса, равного начислению за ноябрь 2021 года.

Также для участников акции традиционно состоится второй этап – розыгрыш ценных призов. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на сайте samcomsys.ru с 6 по 28 декабря 2021 года: оставить заявку и прикрепить фото и скан документов, подтверждающих оплату счёта за ноябрь и аванса за декабрь. Розыгрыш призов состоится в феврале 2022 года. 

Теги: Акценты В центре внимания РКС-Самара

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