32 объекта Новокуйбышевских тепловых сетей украсили рисунки с советами по энергоэффективности

113

На 32 объектах Новокуйбышевских тепловых сетей Самарского филиала ПАО «Т Плюс» появились изображения с советами по безопасности и энергоэффективности.

Яркие иллюстрации с советами украсили шкафы учета – оборудование, расположенное вблизи тепловых камер. Они оснащены измерительными приборами, которые позволяют в режиме онлайн отслеживать параметры теплоснабжения. Теперь помимо практического применения объекты будут иметь и эстетическую ценность для жителей Новокуйбышевска.

Красочные изображения и граффити есть уже в 11 регионах присутствия компании «Т Плюс». Они используются для информирования граждан о социально-значимых темах, а также для украшения территорий. Напомним, что в Новокуйбышевске в начале 2021 года появилось граффити, созданное художником Алексеем Заличевым на павильоне тепловых сетей рядом с домом №1 по ул.Егорова. На нем изображен Теплослав – персонаж, который используется в рекламных материалах на тему энергобезопасности для детей.

«Оформление шкафов учета – один из способов напомнить жителям города, что нельзя допускать нарушений требований безопасности вблизи энергообъектов. Кроме того, советы по энергоэффективности помогут горожанам сберечь семейный бюджет», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Фото: ПАО «Т Плюс»