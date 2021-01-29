177 насосных станций подкачки «РКС-Самара» оборудованы системой внешнего и внутреннего наблюдения.

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В Самаре функционирует около 200 насосных станций подкачки (НСП), благодаря которым вода поднимается на верхние этажи многоэтажек. Здания этих станций часто становятся «полотном» для нанесения различных надписей, за которые штрафуют ресурсоснабжающее предприятие.

В 2020 году специалисты «РКС-Самара» оборудовали системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения 177 зданий НСП. Это позволяет просматривать не только саму станцию, но и близлежащую территорию. В планах наступившего года – оборудование системами наблюдений НСП Куйбышевского района, которые совсем недавно были переданы в эксплуатацию «РКС-Самара».

За год злоумышленники украли 14 камер. По факту хищения были возбуждены уголовные дела. Виновник в краже камер с двух насосных станций был найден, осуждён и в настоящий момент отбывает наказание в местах лишения свободы.

За станциями ведётся круглосуточное наблюдение. Нанесение граффити, порча оборудования и другие противоправные действия не останутся без внимания и наказания.