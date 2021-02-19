12 тысяч жителей Самарского региона получат квитанции, рассчитанные по нормативу потребления ГВС.

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Для того, чтобы в платежных документах были отражены актуальные данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, клиентам следует направить в энергокомпанию данные о поверке своих измерительных приборов.

Напоминаем, что быстро передать необходимые документы после поверки можно через форму обратной связи на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru/feedback/ или посетив любой из офисов обслуживания клиентов. Кроме того, клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут на сайте поставщика, не выходя из дома, уточнить имеющуюся задолженность по услугам отопления и ГВС и направить обращение в компанию.

«Мы призываем жителей региона как можно скорее произвести поверку счетчиков, чтобы вновь получать квитанции за горячее водоснабжение с актуальными начислениями. Это позволит нашим клиентам контролировать потребление горячей воды и в дальнейшем планировать энергосберегающие мероприятия», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.