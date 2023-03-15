100 компаний Самарской области получили призовое зачисление от «ЭнергосбыТ Плюс»

78

АО «ЭнергосбыТ Плюс» выполнил призовое зачисление на действующие договоры теплоснабжения 100 компаний и индивидуальных предпринимателей Самарской области. Данные юридические лица стали победителями в акции «Устрой себе каникулы», которую энергокомпания впервые провела в декабре 2022 года.

Напомним, для участия в акции клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели должны были до 31 декабря 2022 года включительно оплатить декабрьское потребление тепла. Обязательным условием также являлось отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

«Новая акция вызвало большой интерес среди наших клиентов: в общей сложности в ней поучаствовали около 4 тысяч организаций. С помощью генератора случайных чисел из них были выбраны 100 победителей, которые на днях получили призовое зачисление в размере 2000 рублей. В этом году мы планируем повторить акцию для наших клиентов из числа юридических лиц», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Ознакомиться со списком победителей акции «Устрой себе каникулы»-2022 можно на официальном сайте энергокомпании.