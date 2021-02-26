1 марта в Самаре начнутся массовые отключения канализации должников

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С 1 марта возобновляется работа специальных бригад по тампонированию канализации должников. Эта мера воздействия не применялась почти год. С 1 января 2021 года мораторий официально отменен на федеральном уровне. «РКС-Самара» давали абонентам два месяца разобраться со своими долгами.

Те должники, кто не произвел полную оплату и не обратился в компанию за урегулированием проблемы, теперь будут отключены. Подключиться вновь к услугам можно будет только после полной оплаты долга и стоимости работ по тампонированию/растампонированию. А это, в зависимости от сложности работ, от 5 до 20 тысяч рублей.

В списках на тампонирование – около тысячи адресов с суммой долга в 18 миллионов рублей. Напоминаем, что теперь для предупреждения должника об отключениях достаточно уведомления, включенного в текст платежного документа. Проверьте свои квитанции за водоснабжение и водоотведение и оплатите накопившиеся долги. У некоторых абонентов осталось всего два дня на то, чтобы сохранить подключение к привычным коммунальным услугам.