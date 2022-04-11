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Жители поселка Новоберезовский получают медпомощь в новом ФАПе

11 апреля 2022 14:45
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В феврале обновленное подразделение открылось для пациентов.

Жители поселка Новоберезовский Волжского района получают медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. Возведение нового ФАПа началось летом 2021 года. В феврале обновленное подразделение открылось для пациентов.

«Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт соответствует всем стандартам и санитарно-гигиеническим требованиям, — пояснил главный Волжской центральной районной больницы Сергей Братко. — Пациентов встречают просторные и светлые помещения — холл, кабинет врача, процедурный кабинет. Отмечу также, при строительстве учтены принципы безбарьерной среды».

Прием пациентов в подразделении на протяжении более 25 лет ведет заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, медицинская сестра Елена Давыдова.

«Появление нового ФАПа — важное событие для нашего поселка, — рассказала Елена Сергеевна. — Здесь уютно, созданы все условия для оказания медицинской помощи. С новым зданием появилось и новое оборудование: экспресс- анализаторы, пульсоксиметр и все необходимое, в том числе современные укладки для оказания неотложной и экстренной помощи — например, при желудочном кровотечении, остром нарушении мозгового кровообращения или остром коронарном синдроме», сообщает минздрав СО.

 

Фото из открытых источников
 

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