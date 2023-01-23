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В настоящее время в поселке Смышляевка идет подготовка к строительству новой поликлиники на 1000 посещений в смену.
Жители Смышляевки получают медпомощь в обновленной поликлинике
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Жители Смышляевки получают медпомощь в обновленной поликлинике

23 января 2023 17:54
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В настоящее время в поселке Смышляевка идет подготовка к строительству новой поликлиники на 1000 посещений в смену.

Жители Смышляевки получают медпомощь в обновленной поликлинике. В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Ремонт поликлиники по адресу улица Первомайская, 10 начался летом 2021 года. В рамках масштабной модернизации обновлен интерьер, в помещениях установлены новые двери и окна. Полностью заменены инженерные коммуникации — системы кондиционирования, канализации, отопления, водо- и энергоснабжения.

 В поликлинике ведут прием специалисты общей практики, а также врачи узкого профиля — хирург, стоматолог, гинеколог, онколог, лор и невролог. Как рассказала заведующая Смышляевским отделением Мария Маркелова, кабинеты врачебного приема организованы по принципу «5C», который заключается в рациональном обустройстве рабочего места.

 В настоящее время в поселке Смышляевка идет подготовка к строительству новой поликлиники на 1000 посещений в смену. В 2022 году рамках регионального проекта капитально отремонтированы другие амбулаторные подразделения Волжской больницы — в поселках Петра-Дубрава и Курумоч.

Модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. За последние 5 лет в регионе обновлены свыше 230 подразделений медицинских организаций.

 

Фото:   минздрав СО

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