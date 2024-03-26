Жители села Лозовка проходят диспансеризацию в обновленном ФАПе

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Отделение Кинель-Черкасской больницы преобразилось благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

В фельдшерско-акушерском пункте обновили интерьер, системы водоснабжения, электроснабжения и отопления. В кабинетах выполнили капитальный ремонт. Также поставили новое медоборудование и мебель — сухожаровые шкафы, холодильники, ЭКГ-аппарат.



Помощь пациентам оказывает медсестра Галина Сухорукова. Специалист переехала в село Лозовка в рамках участия в программе «Земский фельдшер».

«После ремонта в ФАПе стало более комфортно. Активно приглашаю жителей на профилактические осмотры и диспансеризацию. Только с начала года у нас прошли первый этап обследования порядка 80 человек», — отметила фельдшер.



Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.



Всего в прошлом году в регионе возведено более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах,капитальный ремонт проведен в более 60 подразделениях.

Фото: минздрав СО