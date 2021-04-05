Жители села Кабановка прошли вакцинацию в новом передвижном ФАПе

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Три новых передвижных фельдшерско-акушерских пункта переданы в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу. Сегодня мобильный медицинский пункт работал в селе Кабановка для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.

1 апреля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Виктор Казаков передали 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии. Поставка столь необходимых региону ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.

Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому позволяет проводить осмотр населения в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.

«С помощью мобильного пункта мы можем выехать, осмотреть пациентов на дому, сделать прививки, - рассказала исполняющий обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Кинель-Черкасской ЦРБ Нина Лохова. - Сегодня провели вакцинацию 37 жителям села. Люди активно принимают в этом участие, чтобы защитить себя и своих близких. Очень удобно, что пункт оборудован морозильными камерами для перевозки и хранения вакцины и наше население может пройти вакцинацию рядом с домом».

Сформирован график ежедневных выездов медицинских комплексов в отдаленные села Кинель-Черкасского района. Медработники уже побывали в селах Черновка и Александровка, следующий выезд - в село Екатериновка.