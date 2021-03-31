Я нашел ошибку
Главные новости:
Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли спустя месяц после смерти
Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли спустя месяц после смерти
В парке Победы в Самаре разбирают старое колесо обозрения
В парке Победы в Самаре разбирают старое колесо обозрения
В ДТП около Курумоча пострадали четыре человека
В ДТП около Курумоча пострадали четыре человека
Дмитрий Азаров рассказал, какие медицинские учреждения начнут строить и сдадут в 2021 году
Дмитрий Азаров рассказал, какие медицинские учреждения начнут строить и сдадут в 2021 году
За первый квартал этого года стоимость автомобилей в России выросла на два-восемь процентов
За первый квартал этого года стоимость автомобилей в России выросла на два-восемь процентов
Самарец трижды перечислял денежные средства мошеннику, рассчитывая купить товар по заниженной цене
Самарец трижды перечислял денежные средства мошеннику, рассчитывая купить товар по заниженной цене
В Самарской области раскрывается лишь четверть телефонных и IT-мошенничеств
В Самарской области раскрывается лишь четверть телефонных и IT-мошенничеств
Жители Самарской области чаще многих жалуются на самочувствие из-за скачков атмосферного давления
Жители Самарской области жалуются на самочувствие из-за скачков атмосферного давления
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.7
-0.13
EUR 88.88
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Результаты массовых рейдов по выявлению водителей, допустивших грубые нарушения ПДД с пятницы по воскресенье 
НОЦ "Инженерия будущего": Выходим в космос
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Жители Самарской области жалуются на самочувствие из-за скачков атмосферного давления

31 марта 2021 09:59
95
Жители Самарской области чаще многих жалуются на самочувствие из-за скачков атмосферного давления

Аналитики медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье зафиксировали рост обращений пациентов с жалобами на плохое самочувствие в связи с изменениями артериального давления в период так называемой «барической пилы».

Количество таких жалоб, зафиксированных врачами телемедицины СберЗдоровья за последние 30 дней, выросло на 21% по сравнению с предыдущим месяцем. С конца февраля наблюдались сильные температурные колебания и перепады атмосферного давления, которые будут продолжаться еще в течение нескольких ближайших дней. Почти 6% от общего числа консультаций (без учета Москвы и области) поступило именно из Самарской области. Она замыкает пятерку наиболее «пострадавших» от «барической пилы» регионов.  На первом месте оказалась Республика Татарстан, на втором - Свердловская область, затем Краснодарский край и Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью.

73% пациентов обращались с данной проблемой к дежурному терапевту, 5% — к неврологу, 5% — к дежурному педиатру и 6% консультировались с кардиологом или эндокринологом. Чаще всего клиенты жаловались на повышение артериального давления, головные боли и ощущения «сдавливания», а также нехватку воздуха.

Владислав Мохамед Али, медицинский директор сервиса СберЗдоровье:

«Атмосферное давление, температура, различные погодные аномалии могут сильно воздействовать на состояние жителей того или иного региона. В последние недели наблюдалась, так называемая, «барическая пила», когда атмосферное давление менялось в довольно больших пределах. Соответственно, число онлайн-обращений с жалобами, в основном, на повышенное артериальное давление выросло. При этом большее количество жалоб приходилось на пациентов старше 55 лет.

Мы будем отмечать изменения температуры и погоды еще в течение нескольких ближайших дней, но таких значительных скачков больше не предвидится, поэтому надеемся, что количество обращений пациентов с артериальной гипертензией снизится. Тем не менее, если такое будет наблюдаться, и наши врачи — терапевты и кардиологи — всегда готовы прийти на помощь и порекомендовать, что делать в данной ситуации.

Если вы метеочувствительны, в случае изменения погоды важно не пропускать прием выписанных вашим врачом препаратов, а также проконсультироваться со специалистом. Лучше это сделать онлайн, чтобы не выходить лишний раз из дома. При повышении артериального давления следует минимизировать тяжелый физический труд и употребление кофеинсодержащих напитков. А при понижении, напротив, могут помочь несколько простых физических упражнений или, например, крепкий черный чай с сахаром. В обоих случаях нужно предотвратить употребление алкоголя, а также обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении».

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
Дмитрий Азаров рассказал, какие медицинские учреждения начнут строить и сдадут в 2021 году
31 марта 2021  10:36
Дмитрий Азаров рассказал, какие медицинские учреждения начнут строить и сдадут в 2021 году
55
Жители Самарской области чаще многих жалуются на самочувствие из-за скачков атмосферного давления
31 марта 2021  09:59
Жители Самарской области жалуются на самочувствие из-за скачков атмосферного давления
95
Вирусолог призвал всех беречь себя, а главное, не расстраиваться по мелочам.
30 марта 2021  23:40
Вирусолог рассказал, какие факторы влияют на снижение иммунитета ранней весной и поздней осенью
307
В приоритете — работа с гражданами старшего  и трудоспособного возраста, и пациентами с хроническими заболеваниями.
30 марта 2021  20:16
В поликлиниках Самарской области  возобновлено  проведение диспансеризации
395
В Самаре выявлено 68 заболевших.
30 марта 2021  15:55
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
357
Младенцы Самарской области стали чаще болеть коронавирусом
30 марта 2021  13:47
Младенцы Самарской области стали чаще болеть коронавирусом
318
В Самарской области за сутки коронавирусом заболели на два человека больше, чем выписались
30 марта 2021  13:43
В Самарской области за сутки коронавирусом заболели на два человека больше, чем выписались
366
Система дает диспетчерам всю необходимую информацию для оперативного определения срочности вызова, быстрого и точного направления бригады.
29 марта 2021  18:36
На сызранской  станции скорой медицинской помощи внедрили новую информационную систему
665
В Самаре выявлено 109 заболевших.
29 марта 2021  17:05
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
426
Пациенты стали чаще требовать замены врачей и поликлиник
29 марта 2021  09:56
Пациенты стали чаще требовать замены врачей и поликлиник
525
Весь список
Современная медицина
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4546
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11914
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
13699
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1676
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15546
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16632
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре осматривают дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта
31 марта 2021  09:27
В Самаре осматривают дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта
Благоустройство региона
81
Об этом губернатор сообщил сегодня в прямом эфире программы
30 марта 2021  22:30
Дмитрий Азаров: строительство развязки на Ново-Садовой и Советской Армии пройдет в четыре этапа
Благоустройство региона
271
Обсуждались: поддержка моногородов, создание испытательного центра АВТОВАЗа, разработка новых законодательных инициатив.
30 марта 2021  18:08
Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с депутатами Госдумы и сенаторами от СО
Политика региона
305
Реконструкция набережной – заветная мечта жителей Автограда.
30 марта 2021  16:36
Стало известно, какие работы по реконструкции набережной в Тольятти проведут в этом году
Благоустройство региона
282
Таковы данные социологического исследования, которое провели специалисты компании ИНСОМАР.
30 марта 2021  15:28
В Самарской области сформировался высокий уровень доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Азарову
Политика региона
290
Весь список