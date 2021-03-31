Жители Самарской области жалуются на самочувствие из-за скачков атмосферного давления

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Аналитики медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье зафиксировали рост обращений пациентов с жалобами на плохое самочувствие в связи с изменениями артериального давления в период так называемой «барической пилы».

Количество таких жалоб, зафиксированных врачами телемедицины СберЗдоровья за последние 30 дней, выросло на 21% по сравнению с предыдущим месяцем. С конца февраля наблюдались сильные температурные колебания и перепады атмосферного давления, которые будут продолжаться еще в течение нескольких ближайших дней. Почти 6% от общего числа консультаций (без учета Москвы и области) поступило именно из Самарской области. Она замыкает пятерку наиболее «пострадавших» от «барической пилы» регионов. На первом месте оказалась Республика Татарстан, на втором - Свердловская область, затем Краснодарский край и Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью.

73% пациентов обращались с данной проблемой к дежурному терапевту, 5% — к неврологу, 5% — к дежурному педиатру и 6% консультировались с кардиологом или эндокринологом. Чаще всего клиенты жаловались на повышение артериального давления, головные боли и ощущения «сдавливания», а также нехватку воздуха.

Владислав Мохамед Али, медицинский директор сервиса СберЗдоровье:

«Атмосферное давление, температура, различные погодные аномалии могут сильно воздействовать на состояние жителей того или иного региона. В последние недели наблюдалась, так называемая, «барическая пила», когда атмосферное давление менялось в довольно больших пределах. Соответственно, число онлайн-обращений с жалобами, в основном, на повышенное артериальное давление выросло. При этом большее количество жалоб приходилось на пациентов старше 55 лет.

Мы будем отмечать изменения температуры и погоды еще в течение нескольких ближайших дней, но таких значительных скачков больше не предвидится, поэтому надеемся, что количество обращений пациентов с артериальной гипертензией снизится. Тем не менее, если такое будет наблюдаться, и наши врачи — терапевты и кардиологи — всегда готовы прийти на помощь и порекомендовать, что делать в данной ситуации.

Если вы метеочувствительны, в случае изменения погоды важно не пропускать прием выписанных вашим врачом препаратов, а также проконсультироваться со специалистом. Лучше это сделать онлайн, чтобы не выходить лишний раз из дома. При повышении артериального давления следует минимизировать тяжелый физический труд и употребление кофеинсодержащих напитков. А при понижении, напротив, могут помочь несколько простых физических упражнений или, например, крепкий черный чай с сахаром. В обоих случаях нужно предотвратить употребление алкоголя, а также обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении».