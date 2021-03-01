Жители региона могут стать донорами антиковидной плазмы

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В Самарской области идет заготовка иммунной антиковидной плазмы. Сдать ее могут люди, в организме которых выработались антитела после перенесенного COVID-19.

Заготовка антиковидной плазмы в Самарской области продолжается уже около трех месяцев, ведется работа по формированию реестра потенциальных доноров.

Одним из первых в конце прошлого года плазму сдал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Среди активных доноров – представители медицинского сообщества.

Технология заготовки антиковидной плазмы несколько отличается от заготовки плазмы свежезамороженной: помимо стандартных обследований донор должен пройти дополнительное лабораторное исследование на антитела COVID-19. Далее определяется их титр. Антиковидной плазмой считается плазма, содержащая антитела IgG к COVID-19 в титре не менее 1:400.

«Заготовку антиковидной плазмы осуществляют двумя методами. Первый метод – это выделение плазмы из дозы крови, при этом от донора Служба крови получает не только плазму в объеме около 270 мл, но и эритроциты и тромбоциты. Второй способ – заготовка на специальном аппарате только плазмы, но в большем объеме - 600 мл», - рассказала главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения Самарской области, заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.

После заготовки плазмы и получения результатов обследования на IgG к COVID-19 плазма проходит специальную процедуру вирусной инактивации, в основе которой лежит процесс воздействия ультрафиолетового облучения на возможные вирусы и бактерии в дозе плазмы и их разрушение. Для этого дозу плазмы помещают в специальную камеру ультрафиолетового обучения. Процесс облучения длится 6-8 минут. Инактивированная плазма разделяется на 2 дозы. При маркировке компонента обязательно указывается информация о значении титра вируснейтрализующих антител. Затем плазма замораживается, после чего антикоронавирусная плазма готова к выдаче в лечебно-профилактическое учреждение.

«На сегодняшний день в Самарской области заготовлено 190 доз антиковидной плазмы, выдано в лечебные учреждения – 149. Благодаря донорам запасы этого компонента регулярно пополняются. На данный момент переливание антиковидной плазмы осуществляют 8 лечебных учреждений региона», - пояснила Елена Кудинова.

Напомним, что донором антиковидной плазмы может стать переболевший или прошедший вакцинацию человек, имеющей антитела к COVID-19. Для того, чтобы стать потенциальным донором антиковидной плазмы необходимо заполнить анкету, размещённую на официальном сайте Службы крови. Прием потенциальных доноров ведется только по вызову специалистов Службы крови после получения и анализа заполненной анкеты.

Фото из открытых источников