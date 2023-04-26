Жители двух сел Исаклинского района получают медпомощь в обновленном офисе врача общей практики

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Жители сел Новое Ганькино и Ганькин Матак Исаклинского района получают медпомощь в обновленном офисе врача общей практики. По национальному проекту «Здравоохранение» в подразделении выполнен капитальный ремонт: обновлены интерьер и фасад, заменены двери, установлены новые инженерные системы. Входная группа приведена в соответствие с принципами безбарьерной среды.



Прием пациентов в офисе ведет врач общей практики Риф Гибадуллин.



«У нас есть все необходимое для проведения консультаций, профосмотров и диспансеризации, а также оказания неотложной и экстренной медицинской помощи. Например, в случае обращения пациента с острой сердечной патологией мы можем предпринять экстренные меры, спасти человека и снизить риск развития осложнений. Активно используем возможности телемедицины для консультации с коллегами из поликлиники и медучреждений области», — рассказывает врач.



В обновленный офис поставлены дефибриллятор, щелевая лампа для осмотра прозрачных сред глаза, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, аппарат для измерения внутриглазного давления, оборудование для физиотерапии.



«Здесь стало очень современно. Такая приятная обстановка, что и дети мои с удовольствием идут к врачу, не боятся. Появилось новое оборудование, которого раньше не было. Удобно, что нам зачастую совершенно не нужно обращаться в районную больницу, всю первичную медпомощь мы получаем в нашем офисе», — отметила жительница села Новое Ганькино Оксана Зинькова.



«У нас всегда есть возможность в случае необходимости обратиться к врачу или медсестре. Специалисты очень доброжелательные, на все вопросы грамотно и обстоятельно отвечают, помогают, — поделилась пациентка Ирина Макарова. — Мы живем в соседней деревне. В офисе проходим ЭКГ, проверяем зрение, сдаем анализы».



В распоряжении медработников — новый автомобиль на базе «Лада-Гранта», приобретенный благодаря нацпроекту. Транспорт позволяет выезжать к маломобильным пациентам, при необходимости транспортировать их в офис, а также доставлять лекарственные препараты на дом и биоматериал в лаборатории.



Обновление медицинской инфраструктуры Исаклинского района продолжается – в этом году капитально здесь отремонтируют еще 2 медицинских подразделения.

«Вложения в сельские объекты обладают эффектом магнита: люди хотят здесь жить и работать. И мы активно привлекаем новые кадры, — подчеркивает главный врач Исаклинской центральной районной больницы Александр Медведев. — Меры поддержки, в том числе программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", выплата "подъемных" в этом очень помогают. За последний год к нам пришли три фельдшера, которые сейчас работают в фельдшерско-акушерских пунктах сел Саперкино, Самсоновка, Малое Ишуткино. Один из наши врачей сроит жилье по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Заключены договоры о целевом обучении с 15 студентами, которые после окончания обучения присоединятся к нашему коллективу».





Фото: минздрав СО