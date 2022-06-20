Жители Борского района получают медицинскую помощь в обновленной поликлинике

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Пациенты Борской центральной районной больницы получают медицинскую помощь в новых условиях. В 2021 году в поликлиническом отделении был выполнен капитальный ремонт в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В обновленном подразделении внедрена новая модель медицинской организации с принципами бережливого производства.

«Поликлиника может принять до 300 посетителей в смену, — рассказала главный врач Борской центральной районной больницы Ольга Чуйкова. — В рамках ремонта выполнена перепланировка входной зоны подразделения: посетителей встречают открытая регистратура, комфортная зона ожидания. Усовершенствованная навигация помогает быстро найти тот или иной кабинет. Специалисты ведут прием пациентов в обновленных, более просторных помещениях. Здание преобразовано в соответствии с принципами безбарьерной среды: все входы в поликлинику оборудованы пандусами для маломобильных граждан, расширены дверные проемы. Также администрация района оказала нам поддержку в вопросе благоустройства поликлиники. Организованы подъездные пути, поставлено новое ограждение, разбиты цветочные клумбы».

Фото: pxhere