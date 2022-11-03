Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от гриппа

158

В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями.



Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если вы уже сделали одну из прививок, перед следующей вакцинацией необходимо сделать перерыв не менее 1 месяца.



Особую опасность вирусные инфекции представляют для лиц старшего возраста. Ежегодная вакцинация от гриппа в сочетании с регулярной иммунопрофилактикой COVID-19 — каждые 6 месяцев — позволит минимизировать риски развития осложнений.

Фото: минздрав СО