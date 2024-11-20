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"Земский доктор":  врач-терапевт Безенчукской ЦРБ Ольга Ларина приняла участие в программе

20 ноября 2024 18:16
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 В рамках программы "Земский доктор" специалист получила 1,5 млн рублей.

В 2024 году благодаря программам "Земский доктор"/"Земский фельдшер" коллективы медучреждений пополнили 143 медицинских работника, среди них - врач-терапевт Безенчукской ЦРБ Ольга Ларина. Она закончила медицинский колледж и медицинский университет "Реавиз", работала в Самарской больнице, после переехала в Безенчук.

 В рамках программы "Земский доктор" специалист получила 1,5 млн рублей.

 "Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" - хороший старт и ощутимая помощь для специалистов, которые планируют переехать в сельскую местность. Мы с коллегами на участке оказываем всю необходимую медицинскую помощь около 2000 жителям района - проводим профилактические мероприятия, диспансеризацию, вакцинацию, диспансерное наблюдение за пациентами с хроническим заболеваниями, в том числе выезжаем на дом", – рассказала Ольга Николаевна.

В Безенчукском районе реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников. Администрация района предоставляет специалистам единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и служебное жилье, а также компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг до 50%. В том числе, семьи с детьми могут рассчитывать на льготную очередь в дошкольные учреждения.

Напомним, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.

Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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20 ноября 2024  18:16
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