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«Земский доктор»: врач-невролог рассказал о переезде из Москвы в Борский район

5 июля 2023 17:53
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Вместе с семьей Иван Федоречник переехал в село Борское и вскоре стал участником программы «Земский доктор».

«Занимаюсь любимым делом — помогаю людям»: врач-невролог рассказал о переезде из Москвы в Борский район и участии в программе «Земский доктор»

Программа «Земский доктор» ежегодно помогает привлекать в сельские больницы региона врачей-неврологов. Специалисты оказывают помощь в поликлиниках и стационарах, в составе мобильных бригад выезжают к жителям отдаленных населённых пунктов для осмотра и диспансерного наблюдения.

К коллективу Борской центральной районной больницы в этом году присоединился врач Иван Федоречник. Специалист переехал в Самарскую область из Москвы.

 «Я вырос в Самаре. Окончил СамГМУ, а затем поступил в Нижегородскую военную медицинскую академию, прошел интернатуру. Получил звание лейтенанта и попал по распределению в Москву, где более 10 лет служил в ведомственной поликлинике. Успел поработать и в частной медицинской организации. Я давно рассматривал возможность сменить сферу приложения своего опыта. Сельская больница стала подходящим решением», — рассказал врач.

Вместе с семьей Иван Федоречник переехал в село Борское и вскоре стал участником программы «Земский доктор». При трудоустройстве в районную больницу он получил единовременную компенсационную выплату – 1,5 миллиона рублей.

 «В моей работе много направлений: ежедневно принимаю порядка 20 пациентов – в поликлинике и на дому, – выполняю обязанности дежурного врача, консультирую коллег в хирургическом, терапевтическом, родильном и детском отделениях ЦРБ. Также являюсь членом врачебной комиссии, работаю в медико-социальной службе, – рассказал Иван Викторович. – Я чувствую себя на своем месте, занимаюсь любимым делом, и это благоприятно отражается всех аспектах жизни. В повседневной работе очень важно ощущать за собой миссию. Моя – стимулировать пациентов к прохождению профилактических мероприятий».

Как отметил главный врач Борской больницы Николай Пастухов, помимо единовременных компенсационных выплат, участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» могут рассчитывать на компенсацию расходов на аренду жилья и выделение квартир служебного найма.

 

Фото:   минздрав СО

 Всего за последние 2 года меры социальной поддержки также помогли привлечь врачей-неврологов в подразделения Кошкинской, Сергиевской, Ставропольской, Приволжской и Похвистневской больниц.

Ежегодно программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогают привлекать в медучреждения Самарской области более 150 врачей и средних медицинских работников.

Напомним, при трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программ получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.

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Здравоохранение
Вместе с семьей Иван Федоречник переехал в село Борское и вскоре стал участником программы «Земский доктор».
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