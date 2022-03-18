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Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей.
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«Земский доктор»: коллектив Хворостянской больницы пополнили  участковый врач-терапевт и врач-эндокринолог

18 марта 2022 18:21
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Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей.

В 2021 году коллектив Хворостянской центральной городской больницы пополнили участники программы «Земский доктор» — участковый врач-терапевт и врач-эндокринолог. Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей.

Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи — часть системной работы по модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области. В регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленные на решение кадровых вопросов в сельской медицине. 

Врач-терапевт Наталья Коновалова ведет прием пациентов в поликлиническом отделении Хворостянской больницы.
«У нас замечательный коллектив. Много молодых талантливых докторов, которые прекрасно проявляют себя в работе, — рассказала Наталья Викторовна. — Коллеги поддерживают, и я стараюсь по мере возможностей быть полезной, делиться опытом. Моей адаптации способствовала медицинская сестра, с которой мы вместе ведем прием пациентов, специалист с огромным опытом работы — Людмила Алексеевна Адыкова. Приятным подспорьем при переезде стала компенсационная выплата, я планирую направить эти средства на приобретение жилья».

По словам заведующего поликлиническим отделением Хворостянской больницы Николая Кузьмина, в районе действуют и другие меры социальной поддержки медицинских работников. При трудоустройстве врачи могут получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Также администрация района предоставляет выплаты на приобретение жилья молодым специалистам.
 

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Здравоохранение
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18 марта 2022  18:21
«Земский доктор»: коллектив Хворостянской больницы пополнили  участковый врач-терапевт и врач-эндокринолог
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