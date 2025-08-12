Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с реконструкцией тепломагистрали.
Бесплатные компенсационные автобусы запустят в Самаре на время ограничения трамвайного движения по ул. Ташкентская и Советская
Молодой специалист оказывает стоматологическую помощь юным пациентам, включая плановое лечение и экстренные случаи.
«Земский доктор»:  к коллективу Большечерниговской ЦРБ присоединилась детский врач-стоматолог
При участии специалистов выездной бригады ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови».
В Большеглушицкой ЦРБ  состоится День Донора
Базовый доход - регулярные выплаты гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.
В Госдуме предложили ввести базовый доход
Существует пять вариантов мер поддержки.
В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование
Валовой сбор зерна превысил показатели прошлого года на аналогичную дату.
В губернии убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Земский доктор»:  к коллективу Большечерниговской ЦРБ присоединилась детский врач-стоматолог

12 августа 2025 21:01
186
Молодой специалист оказывает стоматологическую помощь юным пациентам, включая плановое лечение и экстренные случаи.

В 2025 году к коллективу Большечерниговской центральной районной больницы присоединилась участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» детский врач-стоматолог Мария Лебедева.

Она окончила университет по целевому направлению. После окончания ординатуры в Самаре вернулась в родной район и работает в Большечерниговской ЦРБ. Молодой специалист оказывает стоматологическую помощь юным пациентам, включая плановое лечение и экстренные случаи.

«Я обучалась по целевому направлению, окончила ординатуру, отработала по распределению, а затем решила остаться и воспользовалась мерами поддержки в рамках программы «Земский доктор», — рассказала Мария Лебедева. — Я сама из соседнего села, мне нравится здесь работать. Детская стоматология — это важное направление, и я рада, что могу помогать маленьким пациентам».

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

«Мы привлекаем врачей как из соседних регионов, так и местных выпускников, — отметила Татьяна Бобошко. — Создаем комфортные условия для работы и жизни, чтобы специалисты хотели оставаться в районе».

В текущем году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
12 августа 2025, 15:56
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.   Здравоохранение
214
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
12 августа 2025, 15:30
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка. Здравоохранение
231
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
11 августа 2025, 20:47
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками. Здравоохранение
640
Здравоохранение
Молодой специалист оказывает стоматологическую помощь юным пациентам, включая плановое лечение и экстренные случаи.
12 августа 2025  21:01
«Земский доктор»:  к коллективу Большечерниговской ЦРБ присоединилась детский врач-стоматолог
186
При участии специалистов выездной бригады ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови».
12 августа 2025  20:35
В Большеглушицкой ЦРБ  состоится День Донора
177
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
12 августа 2025  15:56
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
224
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
12 августа 2025  15:30
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
241
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
12 августа 2025  12:22
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
275
Инфекционисты увидели необходимость в срочных мерах из-за менингококка
12 августа 2025  10:07
Инфекционисты увидели необходимость в срочных мерах из-за менингококка
281
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
11 августа 2025  20:47
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4
642
Лишний вес во время беременности может привести к различным осложнениям как у матери, так и у ребенка.
11 августа 2025  15:45
Самарский врач рассказала, почему лишний вес опасен в период беременности   
510
Сейчас на третьем этаже ведется ремонт в отделении физиотерапии, который планируется завершить в октябре.
11 августа 2025  15:20
В детском подразделении Тольяттинской поликлиники №1 нзавершен капитальный ремонт отделения узких специалистов
565
Педиатр напомнила об основных прививках для будущих школьников
11 августа 2025  12:20
Педиатр напомнила об основных прививках для будущих школьников
396
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15037
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
404
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
172
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
307
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
169
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
281
Весь список