«Земский доктор»:  к коллективу Большечерниговской ЦРБ присоединилась детский врач-стоматолог

В 2025 году к коллективу Большечерниговской центральной районной больницы присоединилась участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» детский врач-стоматолог Мария Лебедева.



Она окончила университет по целевому направлению. После окончания ординатуры в Самаре вернулась в родной район и работает в Большечерниговской ЦРБ. Молодой специалист оказывает стоматологическую помощь юным пациентам, включая плановое лечение и экстренные случаи.



«Я обучалась по целевому направлению, окончила ординатуру, отработала по распределению, а затем решила остаться и воспользовалась мерами поддержки в рамках программы «Земский доктор», — рассказала Мария Лебедева. — Я сама из соседнего села, мне нравится здесь работать. Детская стоматология — это важное направление, и я рада, что могу помогать маленьким пациентам».



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.



«Мы привлекаем врачей как из соседних регионов, так и местных выпускников, — отметила Татьяна Бобошко. — Создаем комфортные условия для работы и жизни, чтобы специалисты хотели оставаться в районе».



В текущем году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

