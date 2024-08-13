Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть

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В России за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла более чем на 29%, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что за период с 5 по 11 августа показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек составил 7,01 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 29,1%.

Согласно информации оперштаба, увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 59 регионах страны, в том числе в 12 из них – более чем в среднем по стране.

С 5 по 11 августа от заболевания скончались 14 человек, количество госпитализированных людей с признаками коронавируса составило 1100 человек. Также известно, что за прошедшую неделю 8777 человек выздоровели после заболевания COVID-19, пишет Смотрим.