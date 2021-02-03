За январь в больнице Ерошевского пролечено более 1000 пациентов

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Самарская областная клиническая офтальмологическая больница имени Т.И. Ерошевского – одно из ведущих офтальмологических учреждений России по оказанию квалифицированной специализированной помощи при различных глазных болезнях. В январе 2021 года в стационаре учреждения оказана помощь 1 045 пациентам, выполнено 1 003 операции.

В настоящее время плановая офтальмологическая помощь оказывается в условиях дневного стационара. В круглосуточном стационаре получают помощь пациенты по неотложным показаниям, а также больные из группы риска с угрозой необратимой слепоты (за январь в круглосуточном стационаре оказана помощь 449 самарским жителям).

В больнице им. Т.И.Ерошевского круглосуточно работает неотложная офтальмологическая помощь. В 2020 году количество кабинетов неотложной помощи было увеличено для повышения эпидемической безопасности. В январе неотложную помощь при острых болезнях и травмах глаза получили 1 600 жителей нашей губернии.

Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского непрерывно оказывает высокотехнологичную офтальмологическую помощь. Так, в январе высокие технологии помогли сохранить и улучшить зрение 86 пациентам: 70 человек прооперировано с заболеваниями сетчатки, 14 человек с глаукомой, проведены 2 операции по пересадке роговицы (кератопластика).

«Специалисты больницы владеют полным комплексом медицинских офтальмологических услуг и имеют широкую специализацию: от технологий витреоретинальной хирургии, хирургии катаракты и глаукомы, современного лазерного лечения патологии сетчатки до офтальмотравматологии, — подчеркнул главный врач больницы им. Т.И. Ерошевского Андрей Золотарев. — Уровень нашей клиники дает возможность обеспечить пациентам полноценный доступ к новым достижениям мировой медицины».

Напомним, при возникновении неотложных состояний офтальмологическая помощь оказывается по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, телефон 8 (846) 323 00 40, передает пресс-служба минздрава СО.

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