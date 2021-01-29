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За прошлый год внебольничной пневмонией в Самарской области переболели более 100 тысяч человек

29 января 2021 12:39
122
За прошлый год внебольничной пневмонией в Самарской области переболели более 100 тысяч человек

Зато гриппа зимой и осенью 2020 года в Самарской области не было вообще. В целом, в прошлом году, внебольничной пневмонией жители области болели в 5,3 раза чаще, чем в 2019-м. Такие данные предоставил Роспотребнадзор в ответ на запрос «СО» ОНЛАЙН.

Эпидемиологическую ситуацию с ОРВИ санитарные врачи оценивают, как «обычную», несмотря на то, что в 2020 году было зафиксировано более 488 тысяч случаев заболевания или на 24,5% выше, чем в 2019-м (на 100 тысяч населения).

Гриппом последний раз в области болели весной 2020 года — 735 человек, даже меньше, чем в 2019-м — 979 случаев.

Внебольничные пневмонии в 2020 году зарегистрированы у 100 189 человек, из них в декабре — 18 176 случаев. Годовой показатель на 100 тысяч населения — 3147,63, что в 5,3 раза больше, чем в 2019-м — 589,39.

Вторая неделя 2021 года показала рост внебольничных пневмоний — 3998 случаев (на 1 неделе нового года заболели 1950 человек).

По данным оперштаба от 26 января на третьей неделе года заболевших меньше в сравнении с предыдущей неделей (ОРВИ — -3,8%, пневмония — -33,8%), однако эти показатели выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Фото pixabay.com

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