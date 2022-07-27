За повторное введение масочного режима — практически каждый четвертый россиянин

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Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю выросла в полтора раза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, поддерживают ли они повторное введение масочного режима. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.



За повторное введение масочного режима — 23% россиян, против — 48%.



Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин (25% против 21% среди мужчин). Россияне моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (30 и 19% соответственно).



Среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 шесть и менее месяцев назад, за ношение масок — 3 из 10. Меньше всего готовых вернуться к ношению СИЗ в общественных местах — среди антипрививочников (14%).



Масочный режим в период пандемии коронавируса вызывал и вызывает ожесточенную полемику в российском обществе. Так, в марте этого года 29% россиян собирались продолжать носить СИЗ даже после отмены масочного режима, однако прогулка по улицам российских городов сегодня прекрасно демонстрирует, что сдержали обещание лишь единицы.

