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За повторное введение масочного режима — практически каждый четвертый россиянин

27 июля 2022 11:51
119
За повторное введение масочного режима — практически каждый четвертый россиянин

Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю выросла в полтора раза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, поддерживают ли они повторное введение масочного режима. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

За повторное введение масочного режима — 23% россиян, против — 48%.

Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин (25% против 21% среди мужчин). Россияне моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (30 и 19% соответственно).

Среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 шесть и менее месяцев назад, за ношение масок — 3 из 10. Меньше всего готовых вернуться к ношению СИЗ в общественных местах — среди антипрививочников (14%).

Масочный режим в период пандемии коронавируса вызывал и вызывает ожесточенную полемику в российском обществе. Так, в марте этого года 29% россиян собирались продолжать носить СИЗ даже после отмены масочного режима, однако прогулка по улицам российских городов сегодня прекрасно демонстрирует, что сдержали обещание лишь единицы.
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 385
  • Время проведения: 26 июля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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