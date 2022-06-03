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За последние 5 лет в регионе сократилось количество впервые выявленных случаев рака кожи почти на 30%

3 июня 2022 16:28
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Также за последние 3 года в регионе на 4,5% уменьшилась смертность от рака.

За последние 5 лет в Самарской области количество первично выявленных злокачественных новообразований кожи уменьшилось с 3200 случаев в 2017 году до 2300 в 2021, также за последние 3 года в регионе на 4,5% уменьшилась смертность от рака.

Этому способствует эффективная профилактическая работа с жителями региона, которую проводят специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера для раннего выявления онкологических заболеваний кожи, а также активная совместная работа с центрами амбулаторной онкологической помощи и первичными онкологическими кабинетами.

В первые летние дни жителям губернии напомнили о профилактике рака кожи. В Загородном парке Самары прошла акция по профилактике злокачественных новообразований кожи и формированию здорового образа жизни. Она была организована специалистами Самарского онкодиспансера, Самарского областного кожно-венерологического диспансера, участниками пациентского сообщества «Я люблю жизнь» при поддержке волонтеров – учащихся и преподавателей медицинского колледжа им. Н. Ляпиной.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний.

В ходе акции посетители парка смогли пройти осмотр кожи, родинок и пигментных пятен в «Палатке здоровья» у врачей - онколога областного онкодиспансера Ольги Марушевой и дерматолога кожно-венерологического диспансера Анны Макаровой. Каждый посетитель палатки получил буклеты с наглядной информацией о профилактике злокачественных новообразований.

«В этом году мы вновь решили объединить усилия с Самарским онкологическим диспансером и поддержать акцию по профилактике меланомы. В качестве волонтеров мы уже два года участвуем в таких мероприятиях, напоминаем жителям Самары о том, что в летний период защита от солнца очень важна. Проводите самоосмотр, не бойтесь ходить в поликлинику, ведь рак на ранней стадии успешно лечится. И даже если вы столкнулись с болезнью, помните, что жизнь продолжается», - отметила координатор пациентского сообщества «Я люблю жизнь» Венера Мухаметзянова.

Опухоли наружных локализаций занимают лидирующие позиции в структуре онкологических заболеваний жителей Самарской области, среди которых самые частые – это опухоли кожи. В прошлом году в Самарской области было зарегистрировано более 2300 новых случаев рака кожи, в том числе, меланомы. Всего на диспансерном учете состоят более 98 000 жителей региона.

Фотоканцерогенез - основной фактор возникновения большей части опухолей кожи - и доброкачественных, и злокачественных. Чрезмерное пребывание под ультрафиолетовым излучением в солнечные летние месяцы может привести к развитию онкологических заболеваний кожи, в частности, меланомы. При этом большую роль в возникновении онкологических заболеваний играет образ жизни человека, наследственный фактор и невнимательное отношение к своему здоровью.

«Ежегодно каждый житель должен проходить осмотр врача для выявления новообразований наружных локализаций, в первую очередь рака кожи. Не случайно именно в первые летние дни мы совместно с пациентским сообществом проводим эту акцию и еще раз напоминаем жителям области, насколько важно обращать внимание на свое здоровье, так как рак кожи и один из самых грозных его видов – меланома - очень коварны. Каждое новое образование, которое появляется на коже, требует осмотра специалиста. Поэтому мы всегда тесно сотрудничаем с дерматовенерологами, онкологами первичного звена, к которым изначально обращаются пациенты», - подчеркнул главный врач Самарского онкодиспансера, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н. Андрей Орлов.

Современные высокотехнологичные методы лечения, которые применяются в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере, способствуют ежегодному увеличению количества пациентов, которые достигают ремиссии. Если в 2017 году число онкологических пациентов, состоящих на учете более 5 лет, составляло 47500 человек, то в 2021 году их количество увеличилось более чем на 8000 человек и составило более 55000.

Хирургическая помощь при лечении новообразований наружных локализаций, основанная на последних достижениях в области медицины, позволяет производить оперативные вмешательства без существенного повреждения тканей, что значительно уменьшает вероятность рецидива, сокращает сроки госпитализации, позволяет человеку быстро вернуться к привычному образу жизни в короткие сроки.

 

Фото: департамент информационной политики СО

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