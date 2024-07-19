За полгода специалисты самарского центра управления сердечно-сосудистыми рисками провели почти 14 000 консультаций

138

Центр управления сердечно-сосудистыми рисками на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова работает уже три года в ежедневном круглосуточном режиме 24/7/365. Центр осуществляет мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени из любой точки региона.



В центр поступает информация обо всех пациентах с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обратившихся в любую медицинскую организацию региона.

Основная задача Центра управления рисками – выявление факторов развития жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.

Центр эффективно работает и оказывает организационно-методическую и консультативную помощь:

- врачам первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров по профилю «кардиология»

- бригадам скорой медицинской помощи

- врачам городских и районных больниц в случае нахождения в отделениях пациентов с неотложными состояниями со стороны сердечно-сосудистой системы.



"За 6 месяцев 2024 года центром управления рисками было получено более 24 тысяч звонков, проведено 13838 консультаций, 10488 госпитализаций. Состоялось 692 телемедицинские консультации медицинских учреждений с кардиодиспансером и 86 консультаций с федеральными медицинскими центрами, - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П.Полякова Дмитрий Дупляков. - С 24 июня 2024 года центр объединился с организационно-методическим отделом и преобразован в ситуационный центр. В дальнейшем предполагается плановая работа со всеми антикоагулянтными кабинетами и липидными центрами региона. Таким образом, к экстренной помощи добавляется еще и плановая. И на базе кардиологического диспансера будет организована общая база и регистр всех пациентов".



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО