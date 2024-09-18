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За первый день «Диктант здоровья» написали более 500 тысяч россиян

18 сентября 2024 12:29
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За первый день «Диктант здоровья» написали более 500 тысяч россиян

Всероссийская образовательная акция проекта Роспотребнадзора «Санпросвет» стартовала 16 сентября 2024 года.

         Федеральная просветительская акция «Диктант здоровья» вызвала огромный интерес у россиян и получила рекордный отклик – всего за сутки на вопросы про важные правила личной гигиены, здоровое питание и профилактику заболеваний ответили более 500 000 человек.

         Акцию поддержали научные эксперты, заслуженные артисты, популярные телеведущие, музыканты, спортсмены и блогеры. Принять участие в «Диктанте здоровья» россиян призвали ведущие федеральные СМИ и социальные медиа.

         Первыми «Диктант здоровья» написали несколько тысяч старшеклассников из 89 регионов страны. На массовую аудиторию «Диктант» представили Александр Горелов, академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского; Илья Помазун, обладатель Суперкубка России, вратарь ПФК ЦСКА и сборной России; Гоша Куценко, актер театра и кино, продюсер, кинорежиссер; Игорь Золотовицкий, актер и театральный педагог, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, и другие звезды.

Александр Васильевич Горелов напомнил о важности санитарного просвещения и призвал россиян активно участвовать в акции: «Санпросвет – ключевое направление профилактической медицины. Это школа здоровья, когда простыми и доступными методами мы даем инструмент для населения: через образование и просвещение формируем те навыки, которые позволяют ему благополучно существовать на планете Земля. Ответьте на вопросы «Диктанта здоровья» и поверьте, что вы получите новые знания, новую информацию и новые впечатления. Желаю всем удачи!»

 

         Вы также можете присоединиться к масштабной акции «Диктант здоровья», пройдя до 21 сентября включительно онлайн-тестирование (для этого перейдите по ссылке).

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