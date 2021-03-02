За месяц вертолет службы санавиации доставил пятерых пациентов на лечение в Самару и Тольятти

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В феврале 2021 года служба санитарной авиации Самарской области совершила на вертолете 5 вылетов. Пять пациентов, из них двое детей, были доставлены в специализированные учреждения Самары и Тольятти для обследования и лечения.

Воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации на воздушном транспорте в регионе возобновлена при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Воздушный транспорт позволяет значительно экономить время доставки пациентов на срочное лечение. Так, первый вылет в феврале осуществил медицинскую эвакуацию ребенка в возрасте 4,5 лет для специализированного лечения в детскую больницу Тольятти, — рассказал заведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи СОКБ им. В Д. Середавина Раймонд Чернуха. — Затем вертолет еще 4 раза вылетал в Сызрань, доставив оттуда троих взрослых и одного ребенка в лечебные учреждения Тольятти и Самары».