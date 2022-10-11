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За 15 лет специалисты перинатального центра Тольятти помогли появиться на свет около 100 тысячам малышей

11 октября 2022 15:32
146
Из них 2 четверни, 28 троен и 1305 двоен.

15 лет назад на базе акушерского стационара Тольяттинской городской клинической больницы №5, имеющего в своем арсенале все необходимые подразделения, включая отделения реанимации новорожденных и беременных, рожениц и родильниц, был организован Перинатальный центр.

Помощь в перинатальном центре получают будущие мамы из Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского, Шигонского районов.

Как сообщила заместитель главного врача по акушерству и родовспоможению больницы №5 Тольятти Ирина Лаптева, мощность перинатального центра рассчитана на 5000 родов в год. В общей сложности за последние 15 лет в центре родилось около 100 тысяч малышей, из них 2 четверни, 28 троен и 1305 двоен.

Одно из самых значимых направлений работы перинатального центра - второй этап выхаживания недоношенных детей и новорожденных с патологией.

«Главным залогом успеха в оказании реанимационной помощи и выхаживании недоношенных детей, особенно с низкой и экстремально низкой массой тела, является их рождение в перинатальном центре, где созданы все необходимые условия для выхаживания таких малюток, - подчеркнула Ирина Всеволодовна. - За годы работы мы приняли около 7000 преждевременных родов».

Ежегодно через отделение реанимации новорожденных проходит 400-500 новорожденных, из них 70-90 малышей с массой тела до 1500 кг.

Следующим этапом выхаживания после реанимации является длительное лечение в отделении патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей.

10 лет назад в неонатальном блоке межрегионального перинатального центра было развернуто 15 коек дневного пребывания, здесь проводится катамнестическое наблюдение за физическим и психическим развитием ребенка.
«В отделении собрана вся медицинская информация о пациентах, проводится постоянное наблюдение за состоянием ребенка, организуются консультации, - пояснила Ирина Лаптева. - Именно в этом подразделении мы видим итоги работы всего коллектива перинатального центра. В этом году мы отметили 10 лет работы отделения катамнеза и пригласили на праздник наших пациентов и их мам».

Маленькая Юля, которой сейчас полтора года, появилась на свет с весом всего 940 граммов. Для семьи девочки и ее мамы Натальи все страхи остались позади, Юля развивается и радует близких. А Наталья Александровна не устает благодарить врачей и весь персонал перинатального центра, который выхаживал ее дочку.

«А моя дочка при рождении весила 1 килограмм 179 граммов, - рассказала пациентка перинатального центра Светлана Гущенко. – Помню, как мы переживали, как считали каждый набранный грамм, как ждали хороших новостей о состоянии ребенка… Огромное спасибо медработникам за нашу Марию!».

В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, совершенствованию детской медицины, укреплению материально–технической базы объектов здравоохранения, оснащению их современным оборудованием, внедрению прогрессивных технологий и методов диагностики и лечения детей. Для семей с детьми в губернии действует свыше 30 мер соцподдержки.

Кроме того, по инициативе главы региона семьи, в которых родился первый ребенок, получают «Подарок новорожденному». При рождении двух и более детей одновременно подарок вручают на каждого новорожденного ребенка. В подарочном наборе – все, что нужно в первые месяцы жизни малыша: одежда, постельные принадлежности, средства гигиены, а также фотоальбом с изображением достопримечательностей Самарской области. С начала года такие подарки получили почти 7000 семей. За все время акции – уже порядка 26 000.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Из них 2 четверни, 28 троен и 1305 двоен.
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