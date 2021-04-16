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Выездной мобильный пункт вакцинации сегодня работал на территории рынка в Шентале

16 апреля 2021 16:52
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Первые в очереди на прививку – пожилые люди.

Сегодня, 15 апреля, на территории рынка райцентра Шентала развернулся мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Чтобы узнать, как организована процедура вакцинации на открытом воздухе, корреспондент районной газеты отправилась на место работы выездной бригады.

Первые в очереди на прививку – пожилые люди. Оно и понятно, ведь возглавляют группу риска люди старше 65 лет. Вот, например, пенсионер Николай Михайлович Колесников пришел на прививку вместе с супругой. Обоим уже за 70. «Мы заботимся о своем здоровье, о здоровье близких нам людей. Поэтому решили вакцинироваться. Тем более, что последствия этого заболевания могут быть самые серьезные. Я спокойно отношусь к прививкам, нам всю жизнь их делали. Мобильная бригада на улице – это отличная возможность сделать прививку тем, кто боится посещать медучреждение в условиях пандемии», – поделился с нами житель райцентра Шентала Николай Михайлович.

Прежде, чем вакцинироваться, у пациента измеряют давление, температуру, уровень насыщения крови кислородом. Спрашивают, имеются ли какие-то жалобы, хронические заболевания. Все данные заносятся медицинскими сестрами в специальную анкету. Тем, у кого наблюдается общее недомогание, прививка противопоказана.

За два часа вакцинацию прошли 22 человека. Среди них были и иногородние жители – с Черемшанского и Клявлинского районов, которые высоко оценили такую практику работы мобильной бригады.

По данным районной больницы, в следующий четверг на территории рынка райцентра Шентала также будет организована работа мобильного пункта вакцинации от коронавирусной инфекции.

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