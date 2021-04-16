Выездной мобильный пункт вакцинации сегодня работал на территории рынка в Шентале

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Сегодня, 15 апреля, на территории рынка райцентра Шентала развернулся мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Чтобы узнать, как организована процедура вакцинации на открытом воздухе, корреспондент районной газеты отправилась на место работы выездной бригады.



Первые в очереди на прививку – пожилые люди. Оно и понятно, ведь возглавляют группу риска люди старше 65 лет. Вот, например, пенсионер Николай Михайлович Колесников пришел на прививку вместе с супругой. Обоим уже за 70. «Мы заботимся о своем здоровье, о здоровье близких нам людей. Поэтому решили вакцинироваться. Тем более, что последствия этого заболевания могут быть самые серьезные. Я спокойно отношусь к прививкам, нам всю жизнь их делали. Мобильная бригада на улице – это отличная возможность сделать прививку тем, кто боится посещать медучреждение в условиях пандемии», – поделился с нами житель райцентра Шентала Николай Михайлович.



Прежде, чем вакцинироваться, у пациента измеряют давление, температуру, уровень насыщения крови кислородом. Спрашивают, имеются ли какие-то жалобы, хронические заболевания. Все данные заносятся медицинскими сестрами в специальную анкету. Тем, у кого наблюдается общее недомогание, прививка противопоказана.



За два часа вакцинацию прошли 22 человека. Среди них были и иногородние жители – с Черемшанского и Клявлинского районов, которые высоко оценили такую практику работы мобильной бригады.



По данным районной больницы, в следующий четверг на территории рынка райцентра Шентала также будет организована работа мобильного пункта вакцинации от коронавирусной инфекции.