В тольяттинском специализированном центре помогают пациентам с сосудистыми катастрофами

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Региональный сосудистый центр Тольяттинской городской клинической больницы № 5 круглосуточно оказывает помощь пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и с острым коронарным синдромом.



В центре оказывается до 90% экстренной медицинской помощи. В этом году около 2000 человек прошли лечение в специализированном подразделении. Врачи провели более 1000 хирургических вмешательств, установили 1500 стентов.



Как рассказала главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, руководитель регионального сосудистого центра, врач-кардиолог больницы №5 Анастасия Александрова, работа центра организована так, чтобы максимально ускорить процесс диагностики и оказания медицинской помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.



«В борьбе с инсультами специалисты центра применяют все современные методы лечения - от внутривенного тромболизиса до этапной реперфузионной терапии и тромбоэкстракции. Эти методы восстановления кровотока имеют определенные временные рамки, известные как "терапевтическое окно". Тромболизис можно проводить до 4,5 часов с момента появления первых симптомов, а тромбоэкстракцию - до 24 часов. После проведения соответствующей процедуры в указанных временных рамках, последствия инсульта для пациента могут быть минимизированы. В октябре 2023 года в центре открыто новое отделение реанимации для больных с инсультом», - подчеркнула Анастасия Александрова.



Пациентам с признаками инсульта или инфаркта проводят исследования с использованием компьютерной томографии, КТ-ангиографии для визуализации пораженных участков.



«Благодаря современному медицинскому оборудованию, установленному по национальному проекту «Здравоохранение», мы получаем высококачественные изображения сосудов сердца и наблюдаем все изменения в головном мозге. Два новых очень мощных аппарата ультразвуковой допплерографии позволяют проводить эхокардиографические исследования более эффективно и точно», - отметил главный врач больницы Алексей Кирсанов.



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

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