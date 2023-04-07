Всемирный День здоровья - пресс-релиз проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание"

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7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В 2023 году его официальной темой станет «Здоровье для всех». Согласно данным научных исследований, 70% здоровья человека складывается из пищи, которую он употребляет, и образа жизни, который ведет. И только 30% приходится на гены, приобретенные или врожденные болезни, экологию.

Здоровье и благополучие россиян, улучшение качества жизни – один из основных приоритетов Президента РФ и Правительства РФ. Россия – одна из немногих стран, где на государственном уровне создается и развивается среда устойчивого здорового питания. Государство предпринимает шаги для того, чтобы донести до людей идею о важности соблюдения правил здорового питания. Это одна из важных целей проекта «Здоровое питание», с 2019 года реализуемого Роспотребнадзором в рамках нацпроекта «Демография».

«Вопросы поддержки национального производителя, качества продуктов питания, их безопасности и доступности наиболее актуальны сегодня. В целях создания условий для повышения качества пищевой продукции как важнейшей составляющей укрепления здоровья, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни населения утверждена и реализуется стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. Мы законодательно закрепили определение качества пищевой продукции и принципов здорового питания. Под качеством понимается продукт, который соответствует трем обязательным требованиям. Во-первых, это показатели безопасности, во-вторых, это показатели, которые обеспечивают полноценные рацион и питание, и в-третьих, это показатели, обеспечивающие потребительские свойства того или иного продукта», – отмечает Анна Юрьевна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

Роспотребнадзор обеспечивает россиянам комплексную многоуровневую защиту, в том числе контролирует качество и безопасность пищевых продуктов. Внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения. Система позволяет оценить фактическое питание россиян в различных регионах, обработать полученные данные и провести подробный анализ результатов. В среднем обеспеченность доступа населения к торговым точкам, реализующим необходимую для поддержки организма пищевую продукцию, составляет 65%. Обеспеченность доступа населения к пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, – 57%, что превышает целевой показатель национального проекта – 40%.

Также создана система мониторинга за состоянием питания детей и подростков. В период с 2019 по 2021 год были проведены оценка питания обучающихся в 5562 образовательных организациях, анкетирование 92 900 обучающихся начальной, средней и старшей школы вместе с родителями. География мониторинга значительно расширилась с момента запуска проекта. В 2019 году мониторинг проводился в пяти пилотных регионах, а в 2022 году охват исследования составил уже 65 регионов.

В рамках проекта «Здоровое питание» ведется также регулярная и масштабная просветительская работа – как со взрослым населением, так и с молодежью: совокупный охват аудитории проекта в 2022 году составил более 200 млн.

Эффективность работы проекта подтверждают результаты независимого социологического исследования, проведенного в конце 2022 года независимым холдингом «Ромир». Выяснилось, что 79% опрошенных относятся к здоровому питанию положительно и считают, что оно оказывает серьезное влияние на благополучие человека. Из них: 28% опрошенных за прошедший год изменили отношение к здоровому питанию в позитивную сторону, и 51% респондентов давно положительно относятся к здоровому питанию. То есть, несмотря на некоторую социальную турбулентность 2022 года, этот показатель не только не снизился, а наоборот, возрос.

Во Всемирный день здоровья проект Роспотребнадзора проводит масштабную инфокампанию с привлечением СМИ и партнеров. В этот день на сайте здоровое-питание.рф выйдут текстовые и видеоматериалы о важности здорового образа жизни и советы по переходу на правильное питание, комментарии экспертов, поздравления от амбассадоров проекта «Здоровое питание».