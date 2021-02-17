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В конце 2020 года в Самарскую городскую больницу №10 передано 7 новых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи.

Обеспечение медучреждений транспортом – одна из задач модернизации первичного звена здравоохранения, которая началась в этом году и продолжится до 2025 года. Решение ускорить начало реализации масштабной программы было принято в конце прошлого года по поручению Президента страны Владимира Путина.

В Самарской области развитие первичного звена здравоохранения находится на особом контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. Для улучшения качества оказания медпомощи, в том числе обновляют автопарк преимущественно центральных районных больниц, поликлинических учреждений, оказывающих помощь пациентам на дому.

Всего в 2020 году в лечебные учреждения губернии поступило 166 машин, в том числе 7 новых машин в Самарскую городскую больницу № 10.

Два автомобиля марки «Нива» используются больницей для оказания неотложной помощи и транспортировки пациентов в Куйбышевском районе. 5 автомобилей Лада Гранта предназначаются для работы мобильных бригад.

«В современных условиях автомобили необходимы любому лечебному учреждению, — отметил главный врач Самарской городской больницы №10 Валерий Карпенко. — Транспорт помогает оперативно обслуживать пациентов на дому, при необходимости быстрее доставить пациента в стационар. У нас ежедневно на линию выходят не менее 8 мобильных бригад, которые осуществляют забор крови на дому, доставку медикаментов, взятие ПЦР мазков. Это позволяет обслужить больше вызовов, повышает доступность медицинской помощи для жителей», передает пресс-служба минздрава СО.