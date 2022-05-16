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Все ограничения в российских детских лагерях, введенные из-за пандемии, сняты в этом году

16 мая 2022 20:25
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В Роспотребнадзоре напомнили, что допускается стопроцентная наполняемость детских лагерей, но без превышения проектной вместимости.

Все ограничения в российских детских лагерях, введенные ранее из-за пандемии, сняты в этом году, передает ТАСС. Об этом в понедельник на третьем заседании комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Требования Роспотребнадзора говорят о стопроцентной наполняемости детских лагерей, но без превышения проектной вместимости, добавила Брагина.

"[Требования предусматривают] отмену работы в закрытом режиме и требований к одномоментному заезду детей и персонала, снятие запрета выхода, выезда детей за пределы организации. Разрешение проведения массовых мероприятий на открытом воздухе <...>. Обследование персонала на COVID-19 перед началом каждой смены остается только для организации отдыха детей с оздоровлением, с круглосуточным пребыванием. То есть, мы все те ограничения, которые вводили, еще раз подчеркну, сняли в этом году", - заключила она.

 

Фото:   pixabay

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